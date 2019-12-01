Masterchef kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim...

MasterChef Türkiye 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni kural açıklandı. Yarışmacıların geleceğini belirleyecek olan kural nedir? Peki MasterChef Türkiye'de en son kim elendi?



ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?



İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takımdan Rıfat ve Güzide eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takımdan Batuhan ve Kıvanç da eleme potasına giren son iki isim oldu.. Böylelikle sevilen yarışmada bu hafta eleme adayları Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç oldu...



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



MasterChef Türkiye yarışmasının 25-29 Kasım 2019 haftasında elenen isim Kıvanç oldu.



MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YENİ KURAL

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Yarışmadaki yeni kuraldan bahseden jüriler, izleyenleri ve yarışmacıları adeta şoke etti. MasterChef Türkiye yarışmasında yeni kural, eleme oylaması artık olmayacak. Yarışmacılar, birbirlerine oy veremeyecek. Kaybeden takım arasında bireysel yarış uygulanacak ve yemeği kötü yapan yarışmacı direkt eleme potasına gidecek.