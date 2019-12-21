MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim şok etti! MasterChef final haftası...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te finale giden yolda son eleme oyunu yapıldı. Alican, Batuhan ve Ekin eleme potasında yer alıyordu. Cemre ve Güzide ise finale adını yazdıran isimlerdi. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dün akşam elenen isim belli oldu. Final öncesi yapılan kritik elemede Ekin, Alican ve Batuhan arasından bir kişi veda etti. MasterChef'e veda eden isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE BATUHAN BAYIR KİMDİR?

2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor. Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk finalist Cemre ikinci finalist ise Güzide olmuştu. Dün akşam yapılan eleme oyununun ardından üçüncü finalist Ekin olurken dördüncü finalist de Alican oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye 2019 final haftası için geri sayım başladı. Finalistlerin belli olduğu MasterChef'te heyecanlı bir hafta izleyenleri bekliyor. Dört yarışmacı kritik oyunlara çıkacaklar. Yarışmacılar toplamda 3 oyun oynayacaklar. Şeflerden en çok oyu alan MasterChef birincisi olacak.

MasterChef Türkiye finali gelecek hafta yapılacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 73. BÖLÜM FRAGMANI