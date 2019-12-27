MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye'de finale çok az zaman kaldı. Dün akşam Güzide ve Cemre arasında yaşanan kritik yarışta ilk finalist belli oldu. Üç kişi eleme potasında. Bu akşam üç kişiden biri yarışmaya veda edecek. Duygusal anların yaşanacağı MasterChef Türkiye eleme gecesinde neler olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde Cemre ve Güzide ilk finalist olmak için yarıştı. Toplamda üç oyun oynayan ikili arasında en fazla puanı alarak finalist olmaya hak kazanan isim Cemre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENECEK?

MasterChef'te ilk eleme adayı Ekin olmuştu. İkinci eleme adayı ise Alican oldu. Dün akşam yapılan yarışın ardından ise potaya giren isim Güzide oldu. Bu akşam üç isim çok kritik bir eleme gecesi yaşayacak. Şeflerin istediği menüyü çıkaramayan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek.

MasterChef Türkiye eleme gecesi bu akşam yapılacak. MasterChef eleme gecesinde duygusal dakikalar yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI