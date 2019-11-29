Hafta içi her gün yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'yi yakından takip edenler, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim gitti? arayışında bulunuyor. MasterChef kim elendi? araması da yapan izleyiciler, MasterChef Türkiye'ye veda eden ismi araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye hakkında bilinmesi gerekenler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'den bu hafta kimin eleneceği bu akşamki bölümde ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. 4 yarışmacının eleme potasında olduğu eleme yarışında uskumru dolması yapılacak. Uskumru dolmasını en iyi şekilde yapan yarışmacılar, MasterChef Türkiye'ye devam ederken, uskumru dolmasını en kötü yapan yarışmacı MasterChef Türkiye'den gidecek. Peki MasterChef Türkiye eleme potasına kimler girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde 4 kişi birbirleriyle mücadele edecek. Toplam 8 kişinin kaldığı MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme adayları:

-Rıfat

-Kıvanç

-Güzide

-Batuhan

YENİ BÖLÜM FRAGMAN