TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye dün akşam veda gecesi ile ekrana geldi. Bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Peki, yarışmadan kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dört isim eleme potasındaydı. Mustafa, Alican, Ekin ve Yasin... Elenmemek için en güzel yemeği çıkarmaya çalışan dört isim arasından en iyi yemeği şefler seçti.

Dört isim arasından yemeği en iyi yapan kişi Ekin oldu. Ardından Yasin eleme potasından çıktı. 14 Kasım 2019 MasterChef Türkiye'de elenen isim Mustafa oldu.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.

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