MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isimden duygusal veda

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Yarışmanın en iddialı isimlerinden birisinin elenmesi yarışmaya yeni bir soluk getireceğe benziyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Bu haftaki eleme potasında Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan yer alıyordu. Dün akşam yapılan eleme oyununda 'Ördek Göğsü' pişirildi. Yemeği en iyi çıkaran isim Yasin olurken ikinci isim Rıfat oldu. MasterChef'te elenen isim ise Suna oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN SUNA'DAN DUYGUSAL SÖZLER

Ufacık bir hatam olduysa hepinizden çok çok özür dilerim. Söz vermiştim, anladım eleneceğimi. Ağlamayacağıma söz vermiştim. Asla unutmayacağım anlar var. Sadece sizi az görüceğim için üzülüyorum. Onun dışında başka bir şey yok.

Duygusal anların yaşandığı elemede Somer Şef, Suna için "Buradan alkışlarla gitmeyi hak ediyor...” sözlerini kullandı.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.