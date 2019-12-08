MasterChef kim elendi? MasterChef'te bu hafta yarışmaya hangi isim veda etti?

MasterChef'te Cuma akşamı eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranında yayınalanan MasterChef yarışmasında artık son 8 yarışmacı kalmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Kırmızı takım üyeleri elemeye kaldı. MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan, Yasin ve Cemre son 7'ye kalabilmek adına mücadele etti. MasterChef'te eleme gecesi yemeği Somer Şef'ten geldi. Peki MasterChef'te bu hafta yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Yasin ve Cemre'nin eleme potasında olduğu gecede kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan da eleme potasına girdi. Eleme yemeği Somer Şef'ten geldi. Kilis pie olarak bilinen yemeği yapan yarışmacılar arasından ilk çıkan isim Cemre oldu. Batuhan ve Yasin arasında yapılan seçimde ise elenen isim Yasin oldu.