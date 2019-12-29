Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı? İşte finalistler...

MasterChef Türkiye'de bu akşam bir kişi daha hayallerine veda etti. Yarı finalde Cemre, Güzide ve Alican mücadele verdi. Bu akşam en az puanı alan isim yarışmadan elendi. Yarın ise canlı yayında şampiyon belli olacak.

İLK PARKURDA YARATICILIK KONUŞTU

İlk etapta yarışmacılara jüriler market malzemeleri verdi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturup şeflere lezzetli bir yemek hazırladı.

Yapılan yemekler sonrası Mehmet Şef; Güzide'ye 3, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Danilo Şef; Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi.

Somer Şef ise Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 11, Alican 20 ve Cemre 24 puan aldı.

İKİNCİ ETAP ÖNCESİ GÜZİDE AĞLADI

MasterChef'in ikinci etabına geçmeden öce şefler yarışmacıların görüşlerini aldı. Söz Gözdeye geldiğinde sosyal medyada yapılan yorumlara içerleyen Güzide gözyaşlarına boğuldu. Güzide'ye yarışmacı arkadaşları ve şefler destek verdi.

İKİNCİ ETAPTA İLK ELEME SÜRPRİZİ

İkinci etapta yarışmacılar ilk yarışmaya katıldıkları yemeği yaptılar.

Yapılan yemeklerin ardından Somer Şef; Güzide'ye 9 puan, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi.

Mehmet Şef; Güzide'ye 6, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Danilo Şef ise Güzide'ye 7, Alican'a 7 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 33, Alican 40 ve Cemre 47 puan aldı.

3. TURDA "DÖNÜM NOKTASI YEMEK"

3. tura geçilirken şefler yarışmacılara hayatlarındaki dönüm noktası olan yemeği yapmasını istediler. Yarışmacılar yapacakları yemekleri söylediler ve şefler malzemeleri getirdi.

Güzide ekmek dolaması yaptı.

Alican keşkek çorbası yapacağını söyledi.

Cemre ise Kore yemeği bibimbab yaptı.

Yapılan yemekler sonrası Danilo Şef; Güzide'ye 7 puan, Alican'a 9 puan ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Somer Şef Güzide'ye 7 puan, Alican'a 9 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Mehmet Şef ise Güzide'ye 7 puan, Alican'a 8 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 54, Alican 66 ve Cemre 69 puan aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te yapılan oylamalar sonucu en az puanı alan Güzide oldu ve yarışmaya veda etti. Böylece finale kalan isimler Cemre ve Alican oldu.

FİNAL GÜNÜ

Finale kalan yarışmacılar canlı yayında yine 3 yemek yapacak. Bir tanesi dünya mutfağından, bir tanesi Türk mutfağından, biri de yarışmacıların özel yemeği olacak.