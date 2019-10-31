MasterChef kim gitti! MasterChef Türkiye 40. bölüm kritik eleme

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. En heyecanlı haftalardan biri olan MasterChef Türkiye'de ilkler yaşandı. Peki MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın almasından sonra dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün akşamki oyunda bir ilk yaşandı ve yemekleri tadan kişiler yarışmacılardan çıktı. Murat, Kıvanç, Eda ve Yasin'in tadım yaptığı MasterChef Türkiye'de eşitlik sağlanınca kazanını yine jüri belirledi ve mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta 6 isim birden eleme potasına girdi. Ekin ve Alican'ın cezadan dolayı eleme potaya girmesinin ardından mavi takımdan Eda ve Rıfat ilk oyun sonrası potaya adını yazdırdı. Dün akşamki oyunun ardından da kırmızı takımdan iki isim eleme potasına dahil oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı ve Suna'nın adını verdi. Oylamada ise adı en çok çıkan isim Murat oldu.

Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat eleme potasına girdi. MasterChef Türkiye'de elenen bu akşam belli olacak. 6 kişinin en zorlu yemeği yapacakları kritik mücadele MasterChef Türkiye 40. bölümde yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef'te eleme bu akşam yapılacak. Kritik mücadelede en iyi yemeği yapıp kazanan kim olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 40. BÖLÜM FRAGMANI