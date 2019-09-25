MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

MASTERCHEF MÜGE KİMDİR?



32 yaşındaki Müge Güney, İstanbul'da ikamet ediyor. Uluslararası Lojistik alanında eğitim alan Müge Güney, mesleğini kısa bir süre yaptıktan sonra hizmet sektörü alında faaliyet gösterdi.

MasterChef'in sezon başındaki elemelerinde Perunun meşhur bir sokak yemeğini yapan ve elemeleri geçen Müge Güney, 3'lü elemeler sonrası elenmiş ve son 12'ye kalan isimler arasında yer alamamıştı.



MASTERCHEF MÜGE ELENDİ Mİ?



İlgiyle takip edilen yarışma MasterChef Türkiye'de, bu haftanın eleme adaylarından biri de Mavi Takımdan Müge oldu. Takım arkadaşları F.Batuhan ve Güzide ile eleme potasına giren Müge, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.