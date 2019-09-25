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25.09.2019 - 00:22 |

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

TV8'in sevilen yarışmaları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacılarından biri olan Müge Güney, bugün hakkında en araştırma yapılan isimlerden biri durumunda. Peki kısa süre önce katıldığı yarışmada iddiasını belli eden MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Müge kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Güney elendi mi?

MASTERCHEF MÜGE KİMDİR?

32 yaşındaki Müge Güney, İstanbul'da ikamet ediyor. Uluslararası Lojistik alanında eğitim alan Müge Güney, mesleğini kısa bir süre yaptıktan sonra hizmet sektörü alında faaliyet gösterdi.

MasterChef'in sezon başındaki elemelerinde Perunun meşhur bir sokak yemeğini yapan ve elemeleri geçen Müge Güney, 3'lü elemeler sonrası elenmiş ve son 12'ye kalan isimler arasında yer alamamıştı.

MASTERCHEF MÜGE ELENDİ Mİ?

İlgiyle takip edilen yarışma MasterChef Türkiye'de, bu haftanın eleme adaylarından biri de Mavi Takımdan Müge oldu. Takım arkadaşları F.Batuhan ve Güzide ile eleme potasına giren Müge, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
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