MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

TV8'in heyecanlı yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir kişinin ayrıldığı yarışmada bu hafta eleme adaylarından birisi de Murat. Peki, MasterChef Murat kimdir, kaç yaşındadır?

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.