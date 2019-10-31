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31.10.2019 - 13:27 |

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Murat Tokmak bu hafta eleme potasında. Karadenizli olan Murat Tokmak konuşması ve tavırlarıyla seyircinin de ilgisini çekiyor. Peki, MasterChef Murat kimdir?

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

TV8'in heyecanlı yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir kişinin ayrıldığı yarışmada bu hafta eleme adaylarından birisi de Murat. Peki, MasterChef Murat kimdir, kaç yaşındadır?

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.

Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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