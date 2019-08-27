MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

MasterChef yarışmasında son 14'e kalan isimler arasında yer alan Murat Tokmak yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Yemek yapmayı küçüklüğünden bu yana çok sevdiğini dile getiren Murat Tokmak. Türkye ve Trabzon'un MasterChef'i olmaya geliyorum açıklaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Murat Tokmak kimdir?

MASTERCHEF MURAT TOKMAK KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Murat Tokmak, küçüklüğünden beri yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor. Türkiye'nin ve Trabzon'nun MasterChef'i olmaya geliyorum diyen Murat Tokmak, bunun kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.