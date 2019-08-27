MasterChef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin yarışmacı kadrosu belli oldu. Yarışmacılardan biri şeflere çok konuşmasıyla zor anlar yaşatan Mustafa Aydın... Peki, Mustafa Aydın kimdir?

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

MasterChef Mustafa Aydın 31 yaşında yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bir restoranın şef yardımcısı olan Mustafa Aydın, MasterChef'te dilini değil bıçağını kullanmaya geldiğini söylüyor.