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27.08.2019 - 11:45

MasterChef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında?

MasterChef 14 kişilik kadrosuyla bu akşam başlıyor. Mustafa Aydın da adını 14 kişilik kadroya yazdırmayı başardı. Çok fazla konuşmasıyla şimdiden ünlenen Mustafa Aydın hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte başarılı yarışmacı hakkındaki detaylar...

MasterChef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin yarışmacı kadrosu belli oldu. Yarışmacılardan biri şeflere çok konuşmasıyla zor anlar yaşatan Mustafa Aydın... Peki, Mustafa Aydın kimdir?

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

MasterChef Mustafa Aydın 31 yaşında yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bir restoranın şef yardımcısı olan Mustafa Aydın, MasterChef'te dilini değil bıçağını kullanmaya geldiğini söylüyor.

Gazi dedesinin protez gözüne "gözü" gibi bakıyorBalıkesir'in Erdek ilçesinde 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü pamukla kaplı kutuda özenle koruyor.
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