MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Aydın kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Mustafa Aydın kimdir? Mustafa bu hafta bireysel dokunulmaz olan Rıfat'ın kararı ile eleme potasında yer alıyor.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.