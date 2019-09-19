MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışlardan galip gelen Mavi takım, Somer Şef'ten masterclass eğitimi aldı. Yarışmacılar midye yaparken en iyi midyeyi yapan isim ise hediye kazandı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde Somer Şef yarışmacıların yaptığı midyeyi değerlendirdi. En zayıf seçilen isim Açelya olurken en beğenilen isim ise Yasin oldu. Yasin, Somer Şef'ten kolye kazandı.