MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef ödül oyununu kim kazandı?
19.09.2019 - 12:14 |

MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'in 16. bölümü dün akşam yayınlandı. Yarışmanın son bölümünde Mavi takım Somer Şef ile birlikte midye yaptılar. Gecenin sonunda ise midyeyi en iyi yapan yarışmacı Somer Şef'ten ödül kazandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışlardan galip gelen Mavi takım, Somer Şef'ten masterclass eğitimi aldı. Yarışmacılar midye yaparken en iyi midyeyi yapan isim ise hediye kazandı.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde Somer Şef yarışmacıların yaptığı midyeyi değerlendirdi. En zayıf seçilen isim Açelya olurken en beğenilen isim ise Yasin oldu. Yasin, Somer Şef'ten kolye kazandı.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Sıradaki Haber