MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 41. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Cemre kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Eda olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Cemre : Yasin, Kıvanç, Suna, Alican, Mustafa,

Kırmızı Takım kaptanı Eda: Güzide, Ekin, Batuhan, Rıfat

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Humusu kırmızı takım kazandı. Babagannuşu mavi takım kazandı. Tabbuleyi mavi takım kazandı. Kibbeyi mavi takım kazandı. Şiş köfteyi kırmızı takım kazandı. Taş kadayıfı kırmızı takım kazandı. Şiş tavuğun ve yarışmanın kazananı mavi takım oldu. Mavi takım MasterClass ödülünü aldı.

MASTERCHEF 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef 42. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...