MasterChef Onur Dursun kimdir, kaç yaşında? Onur Dursun'un mesleği nedir?

80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Onur Dursun'un hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yarışan Onur Dursun hakkında merak edilen bilgiler...

ONUR DURSUN KİMDİR?

20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.