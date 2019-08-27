27.08.2019 - 14:58
MasterChef Onur Dursun kimdir, kaç yaşında? Onur Dursun'un mesleği nedir?
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de düellolar yaşanmaya başladı. İzleyiciler ise merak ettiği yarışmacıların yaşamlarını araştırıyor. Peki MasterChef Türkiye yarışmacısı Onur Dursun kimdir?
80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Onur Dursun'un hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yarışan Onur Dursun hakkında merak edilen bilgiler...
ONUR DURSUN KİMDİR?
20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.