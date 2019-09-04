04.09.2019 - 00:49
MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?
MasterChef Onur kimdir? Yeni sezonun ilk eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isimlerden biri de Onur Dursun oldu. Peki kırmızı takımda yarışan Onur Dursun elendi mi? İşte merak edilen sorunun ayrıntıları...
MasterChef Türkiye 8. yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk eleme gecesi yaşandı. Eda, Ekin ve Mustafa ile eleme potasına kalan Onur Dursun ise yarışmaya veda eden isim oldu...
ONUR DURSUN KİMDİR?
20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.