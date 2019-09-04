MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

MasterChef Türkiye 8. yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk eleme gecesi yaşandı. Eda, Ekin ve Mustafa ile eleme potasına kalan Onur Dursun ise yarışmaya veda eden isim oldu...



ONUR DURSUN KİMDİR?



20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.