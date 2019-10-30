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30.10.2019 - 15:34 |

MasterChef Rıfat kimdir? Rıfat Yurttaş nereli?

MasterChef Türkiye yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Rıfat Yurttaş kimdir? MasterChef Rıfat takım kaptanı olduğu haftada eleme potasına yazıldı. İşte MasterChef Rıfat ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Rıfat kimdir? Rıfat Yurttaş nereli?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden birisi de Rıfat Yurttaş. Yemekleri ile olduğu kadar tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Rıfat Yurttaş kimdir?

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.

Rıfat Yurttaş, "Şimdi bu yolda emin adımlarla, kendime güvenerek, değerlerimden ödün vermeden, değişime açık, arzulu bir şekilde ilerlemek ve MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için hiç olmadığım kadar hazırım. Rekabet bağımlısı olarak, yarış başlasın!" diyor.

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