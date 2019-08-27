MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

Rıfat Yurttaş, MasterChef'te son 14'e kalan isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2019 Türkiye'nin MasterChef'i olmak için mücadele edecek olan Rıfat Yurttaş, yarışmaya İzmir'in Çeşme ilçesinden katılıyor. Türk kültürünün en önemli kollarından birininde Türk mutfağı olduğunu savunan yarışmacı, bunu temsil eden kişinin ise kendisi olacağını savunuyor.

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor. Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.