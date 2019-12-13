MasterChef'te son haftalara doğru gidilirken bu haftanın eleme adayından biri de Rıfat Yurttaş oldu. Bu hafta Rıfat hayallerine veda edebilir. Peki, MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Yemeğin yapmak kısmından ziyade yeme kısmına ilgi duyan bir ailenin ferdi olarak, küçüklüğünden beri yemek yapma merakı herkesçe garip karşılanmış. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı. Bilirkişi olmanın kattığı sınırlı bilgiler boğduğu için kendisini MasterChef mülakatlarında buldu. Kendini geliştirmek, MasterChef ile iyi bir aşçılık arasındaki o büyük farkı herkese gösterebilmek, duruşunu , yemek ve hayat tarzımı tüm ülkeyle paylaşmak en büyük hayali oldu. Rıfat Yurttaş, "Şimdi bu yolda emin adımlarla, kendime güvenerek, değerlerimden ödün vermeden, değişime açık, arzulu bir şekilde ilerlemek ve MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için hiç olmadığım kadar hazırım. Rekabet bağımlısı olarak, yarış başlasın!" diyor.