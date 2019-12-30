MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? İşte birinci Cemre'nin kazandığı ödül...

MasterChef Türkiye'de şampiyon ve ödülü belli oldu. Finalde güçlü rakibi Alican Sabunsoy ile müthiş bir mücadele veren Cemre Uyanık, büyük ödülün sahibi olmayı başardı. Peki yarışmanın hayranlarının merakla araştırdığı 2019 MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Cemre'nin ödülü ne oldu?



MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2019 KİM OLDU?



MasterChef şampiyonu 2019 dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde Alican ve Cemre 3 oyun oynandı. İlk iki yarışmanın ardından canlı yayında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı. 1. oyun Uluslararası Mutfak Menüsünde Alican 22 Cemre ise 21 puan aldı, 2. oyun Türk Mutfağı Menüsünde Cemre 43 puana yükselirken Alican 42 puan aldı. 3. oyun Anadolu Mutfağı Menüsünde Cemre 77 puana yükselirken Alican 74 puan aldı ve MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık oldu.



MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE OLDU?



Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği MasterChef 2019 finali başladı! MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre finali kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita arabasının sahibi olacak...