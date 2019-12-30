MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef finalinde kim ne kadar puan aldı? İşte şampiyon olan isim...

MasterChef'te Türkiye 2019'da finalin adı Alican ve Cemre oldu. Dün akşam ekrana gelen MasterChef yeni bölümde finalist olan iki isim şeflerin istedikleri yemekleri ortaya çıkarmaya çalıştı. 3 oyunun oynandığı MasterChef'te Şampiyonu belirleyecek oyun canlı olarak ekrana geldi. MasterChef'te Alican ve Cemre'nin ailelerinin yanı sıra eski yarışmacılar ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'da MasterChef Türkiye şampiyonu olan ismi öğrenmek için stüdyoda yer aldı. Peki MasterChef'te kim şampiyon oldu. Büyük ödülün sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'i KİM KAZANDI?

2019 MasterChef şampiyonu açıklandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde karşı karşıya gelen Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık 3 oyun oynandı.

İlk iki yarışmanın ardından canlı yayında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.

1. oyun Uluslararası Mutfak Menüsünde Alican 22 Cemre ise 21 puan aldı, 2. oyun Türk Mutfağı Menüsünde Cemre 43 puana yükselirken Alican 42 puan aldı.

3. oyun puanlamaları ise az önce belli oldu ve yarışmanın sonunda Alican Sabunsoy 74 puan alırken, Cemre Uyanık 77 puan aldı ve şampiyon oldu!

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.