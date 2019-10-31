MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

MasterChef'te iddialı yarışmacılar arasında yer alan Suna Aydın bu hafta sürpriz bir şekilde eleme adayları arasında yer aldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, dokunulmazlık oyununda kaybedilmesinin ardından Suna'nın yaptığı iki yemeğin seçilmemesi ve kendisine rakip olarak gördüğü için Suna Aydın'ı eleme potasına gönderdi. Jüri üyeleri Batuhan'ın ağzından dökülen sözlerin ardından büyük şok yaşadı. Peki Suna Aydın kimdi

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.