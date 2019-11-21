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21.11.2019 - 22:17 |

MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında? Suna Aydın elendi mi?

MasterChef Türkiye 52. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Bu hafta Batuhan, Yasin ve Kıvanç'la eleme adayı olan Suna ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında? Suna Aydın elendi mi?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adaylardan biri de Suna Aydın oldu. Peki günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında, elendi mi?

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Sevilen yarışmada finale kalan Kıvanç, Batuhan, Suna ve Yasin arasından kendini kurtaran ilk isim Yasin oldu. Yasin'in ardından ise 2. isim Kıvanç oldu.

İlgiyle takip edilen yarışmada son ikiye kalan Batuhan ve Suna'nın arasından hayallerine veda eden isim Suna oldu...

Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendiŞuhut’un Kumalar Dağı’nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, “Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli” dedi.
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