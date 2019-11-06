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06.11.2019 - 10:21 |

MasterChef Suna kimdir? Suna Aydın yaşı kaç?

Suna Aydın kimdir? MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Suna Aydın kaç yaşında? Kendine ait bir restoranı olan MasterChef Suna Türk ve Anadolu mutfağı ile ilgileniyor.

MasterChef Suna kimdir? Suna Aydın yaşı kaç?

MasterChef Türkiye'de yarışan Suna Aydın izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta eleme potasına giren Suna Aydın kaç yaşında? İşte MasterChef Suna ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

Balıkçılardaki mavi ışığın sırrı çözüldüSamsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
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