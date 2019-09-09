MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm fragmanı! Boğaz'da mücadele

MasterChef Türkiye 10. yeni bölümünde yarışmacılar teknede ter dökecek. Boğazın ortasında balık hazırlayacak olan yarışmacılar, nasıl bir lezzet çıkaracaklar merak konusu. Hangi yarışmacılar, jüriye yemeklerini beğendirecek? İşte MasterChef Türkiye'de çekişme dolu anlar haberimizde...

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında...

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