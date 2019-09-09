09.09.2019 - 14:59
MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm fragmanı! Boğaz'da mücadele
MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümünde, teknede mücadele devam edecek. Birbirinden hırslı yarışmacılardan oluşan MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam hangi takım kazanacak? İşte MasterChef Türkiye 10. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...
MasterChef Türkiye 10. yeni bölümünde yarışmacılar teknede ter dökecek. Boğazın ortasında balık hazırlayacak olan yarışmacılar, nasıl bir lezzet çıkaracaklar merak konusu. Hangi yarışmacılar, jüriye yemeklerini beğendirecek? İşte MasterChef Türkiye'de çekişme dolu anlar haberimizde...
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında...
YENİ FRAGMAN