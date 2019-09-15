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HaberlerGündemMasterChef Türkiye 13. bölüm fragmanı | İşte yeni yarışmacı...
15.09.2019 - 10:00 |

MasterChef Türkiye 13. bölüm fragmanı | İşte yeni yarışmacı...

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye'de yarış gittikçe kızışıyor. Bu hafta kaptanlık yarışında kim birinci olacak? İşte MasterChef Türkiye 13. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye 13. bölüm fragmanı | İşte yeni yarışmacı...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Geçen haftaki bölümde Nalan yarışmaya veda etmişti. Bu hafta kaptanlık kimin olacak merak konusu.

MasterChef Türkiye bu akşam 20.00'de TV8'de olacak.

Nalan'ın elenmesinin ardından yarışmaya katılan isim ise Müge Güney oluyor. Müge Güney MasterChef Türkiye'de nasıl bir performans sergileyecek?

MASTERCHEF TÜRKİYE 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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