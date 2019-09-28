28.09.2019 - 13:18 |
MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı! Yasin'den ortalığı karıştıran iddia
MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Pazar, Pazartesi ve Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Yasin ortalığı karıştıracak. 'Bana rüşvet teklif etti...' dediği kişi kim? İşte MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanını yayınladı. Pazar akşamı 21. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de yine ortalık karışacak.
Yasin, Eda için 'Bana rüşvet teklif etti' iddiasında bulunuyor. Peki, Eda'nın bu duruma tepkisi ne olacak? İşte MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı...
MASTERCHEF TÜRKİYE 21. BÖLÜM FRAGMANI