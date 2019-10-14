14.10.2019 - 07:07 |
MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı! MasterChef'e son katılan isim...
MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam 29. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de yarışmaya son katılan isim belli oluyor. Kaptanlık yarışında kazanan kim olacak merak konusu. İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı...
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu hafta neler olacak merak konusu.
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM
Bu akşam yarışmaya yeni bir isim daha katılıyor. Kıvanç Ermiş MasterChef Türkiye'ye son katılan yarışmacı olacak. Bundan sonraki elemelerin ardından yeni bir yarışmacı dahil olmayacak.
Yarışmacılar bu akşam kaptanlık yarışı için karşı karşıya gelecekler. Peki, bu hafta mavi takımın kaptanı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı...
MASTERCHEF TÜRKİYE 29. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
Tel Abyad şehir merkezinde son durumTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.