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14.10.2019 - 07:07 |

MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı! MasterChef'e son katılan isim...

MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam 29. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de yarışmaya son katılan isim belli oluyor. Kaptanlık yarışında kazanan kim olacak merak konusu. İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı! MasterChef'e son katılan isim...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu hafta neler olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM

Bu akşam yarışmaya yeni bir isim daha katılıyor. Kıvanç Ermiş MasterChef Türkiye'ye son katılan yarışmacı olacak. Bundan sonraki elemelerin ardından yeni bir yarışmacı dahil olmayacak.

MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı MasterChefe son katılan isim...

Yarışmacılar bu akşam kaptanlık yarışı için karşı karşıya gelecekler. Peki, bu hafta mavi takımın kaptanı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 29. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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