MasterChef Türkiye 3 Aralık özel bölüm fragmanı | Dünya Engelliler Günü

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam özel bölümü ile ekrana gelecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan özel bölümde MasterChef Türkiye yarışmacıları ve şefleri Engelliler Yaşam Merkezi'nde olacaklar.

MASTERCHEF TÜRKİYE 3 ARALIK 2019 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engelliler Günü için hazırlanan bölümde duygusal anlar yaşanacak. MasterChef'in bu haftaki takımları engelli gençler için sürpriz yemekler hazırlayacaklar. Kimin yemekleri daha çok beğenilecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 59. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Alican kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti. İlk takım oyununu mavi takım kazandı.

Mavi Takım: Alican, Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre, Yasin, Batuhan