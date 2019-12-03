MasterChef Türkiye 3 Aralık özel bölüm fragmanı | Dünya Engelliler Günü
MasterChef Türkiye yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 3 Aralık 2019 özel bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de ekip Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için gerçekleşen özel bölümde MasterChef yarışmacılarını duygusal dakikalar bekliyor. İşte MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı.
TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam özel bölümü ile ekrana gelecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan özel bölümde MasterChef Türkiye yarışmacıları ve şefleri Engelliler Yaşam Merkezi'nde olacaklar.
MASTERCHEF TÜRKİYE 3 ARALIK 2019 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Engelliler Günü için hazırlanan bölümde duygusal anlar yaşanacak. MasterChef'in bu haftaki takımları engelli gençler için sürpriz yemekler hazırlayacaklar. Kimin yemekleri daha çok beğenilecek merak konusu.
MASTERCHEF TÜRKİYE 59. BÖLÜM FRAGMANI
MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Alican kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti. İlk takım oyununu mavi takım kazandı.
Mavi Takım: Alican, Güzide, Rıfat, Ekin
Kırmızı Takım: Cemre, Yasin, Batuhan