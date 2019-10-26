MasterChef Türkiye 37. bölüm fragmanı! Direk eleme potasına gidecekler...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 37. bölümü ile Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Suna ve Kıvanç arasındaki gerilim devam ederken; Mustafa'da Eda ve Murat'ı eleme potasına göndermek istediğini söylüyor. Kaptanlık yarışı için karşı karşıya gelen yarışmacılara ise jüriden gelen uyarı herkesi büyük şoka sokuyor.

Jürinin kararı ile iki yarışmacı direk olarak eleme potasına gidecek. Peki, bu hafta direk eleme potasına gidecek yarışmacılar kimler?

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