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25.08.2019 - 15:12

MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm fragmanı!

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birbirinden renkli yarışmacıların katıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. İşte bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 4. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...

MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm fragmanı!

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdıYedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı. Daha önceki eşinden olan çocuklarının önünde dehşet yaşayan kadını ölmekten polis ekipleri son anda kurtardı.
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