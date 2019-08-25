25.08.2019 - 15:12
MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm fragmanı!
TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birbirinden renkli yarışmacıların katıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. İşte bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 4. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...
Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI