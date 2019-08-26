MasterChef Türkiye 5. bölüm fragmanı yayınlandı... Mehmet Şef'ten Cengiz'e şok sözler

MasterChef Türkiye'de kritik bir döneme giriliyor. Elemeleri geçen adaylar şimdi jüri önünde yemeklerini yapacaklar. Yasin'in hareketleri juri üyelerini ve yarışmacıları hayrete düşürecek. Mehmet Şef ile Cengiz arasındaki gerilim çok konuşulacak türden... Öte yandan Şef Somer Sivrioğlu'nun Batuhan'a söylediği söz genç yarışmacıyı şoke edecek.

Bu akşamki performansın sonunda bir kişi ise MasterChef Türkiye'nin 14 kişilik kadrosunda yer almaya hak kazanacak.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de...