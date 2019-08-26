26.08.2019 - 14:36
MasterChef Türkiye 5. bölüm fragmanı yayınlandı... Mehmet Şef'ten Cengiz'e şok sözler
MasterChef Türkiye 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölümünde adaylar hünerlerini gösterip bir üst tura çıkmak için yarışacaklar. Jüri ile yarışmacılar arasındaki diyaloglar zaman zaman güldürecek zaman zamansa gerilim dolu dakikalara sahne olacak.
MasterChef Türkiye'de kritik bir döneme giriliyor. Elemeleri geçen adaylar şimdi jüri önünde yemeklerini yapacaklar. Yasin'in hareketleri juri üyelerini ve yarışmacıları hayrete düşürecek. Mehmet Şef ile Cengiz arasındaki gerilim çok konuşulacak türden... Öte yandan Şef Somer Sivrioğlu'nun Batuhan'a söylediği söz genç yarışmacıyı şoke edecek.
Bu akşamki performansın sonunda bir kişi ise MasterChef Türkiye'nin 14 kişilik kadrosunda yer almaya hak kazanacak.
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de...
'51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi!'Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.