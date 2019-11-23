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23.11.2019 - 14:47 |

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı! Olay sözler...

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanını yayınladı. Pazartesi akşamı 53. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de sular durulmuyor. Suna'nın elenmesinin ardından MasterChef'te neler yaşanacak? İşte MasterChef Türkiye yeni bölümden ilk görüntüler...

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı! Olay sözler...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışma prgoramı MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanını yayınladı. 25 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye'de sular durulmuyor. Yasin ve Güzide arasında neler olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Suna'nın gidişinin ardından MasterChef'te olay sözler söyleniyor. Güzide ve Yasin arasında gerilim artıyor. Güzide, Yasin'le konuşmama kararı aldığını belirtiyor. Yasin ve Kıvanç arasndaki yarış ise devam ediyor.

Kaptanlık oyununun oynandığı yeni bölümde Yasin yine yarışmacıların yanına giderek kopya almaya çalışıyor. İşte MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 53. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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