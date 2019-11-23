MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı! Olay sözler...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışma prgoramı MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanını yayınladı. 25 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye'de sular durulmuyor. Yasin ve Güzide arasında neler olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Suna'nın gidişinin ardından MasterChef'te olay sözler söyleniyor. Güzide ve Yasin arasında gerilim artıyor. Güzide, Yasin'le konuşmama kararı aldığını belirtiyor. Yasin ve Kıvanç arasndaki yarış ise devam ediyor.

Kaptanlık oyununun oynandığı yeni bölümde Yasin yine yarışmacıların yanına giderek kopya almaya çalışıyor. İşte MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 53. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ