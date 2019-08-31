31.08.2019 - 10:10
MasterChef Türkiye 6. bölüm fragmanı! İlk kaptan kim olacak?
MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezona hızlı başlayan MasterChef Türkiye'nin yarın akşam ekrana gelecek olan 6. bölümünde ilk kaptan belli olacak.
MasterChef Türkiye 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük şeflerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye'nin bu seneki yarışmacıları oldukça iddialı. Peki bu hafta neler yaşanacak?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK KAPTAN BELLİ OLACAK
Pazar, Pazartesi ve Salı akşamları yeni bölümleri yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 6. bölümünde ilk kaptan belli olacak. Yarışmacılar jüri önünde en lezzetli yemeği çıkarmaya çalışacaklar.
14 yarışmacı arasından ilk kaptan kim olacak merak konusu...
MASTERCHEF TÜRKİYE 6. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ