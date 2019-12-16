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16.12.2019 - 09:12 |

MasterChef Türkiye 68. bölümde kaptanlık oyunu| Ünlü isimler MasterChef'te...

MasterChef Türkiye yeni haftaya hızlı başlıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 68. bölüme ünlü isimler konuk olacak. Kaptanlık oyununun oynanacağı MasterChef'e kimler konuk oluyor? İşte MasterChef Türkiye 68. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

MasterChef Türkiye 68. bölümde kaptanlık oyunu| Ünlü isimler MasterChef'te...

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Bu akşam 68. bölümü yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye sürpriz isimler konuk olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNU

Bu akşam MasterChef Türkiye'de ünlü isimler geliyor. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ve Alişan - Buse Varol çifti MasterChef'te yarışacak. Kaptanlık oyunu için karşı karşıya gelecek olan çiftlerden hangisi daha başarılı olacak merak konusu. İşte kahkaha dolu o anlardan oluşan MasterChef Türkiye 68. bölüm fragmanı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 68. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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