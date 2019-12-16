MasterChef Türkiye 68. bölümde kaptanlık oyunu| Ünlü isimler MasterChef'te...

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Bu akşam 68. bölümü yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye sürpriz isimler konuk olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNU

Bu akşam MasterChef Türkiye'de ünlü isimler geliyor. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ve Alişan - Buse Varol çifti MasterChef'te yarışacak. Kaptanlık oyunu için karşı karşıya gelecek olan çiftlerden hangisi daha başarılı olacak merak konusu. İşte kahkaha dolu o anlardan oluşan MasterChef Türkiye 68. bölüm fragmanı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 68. BÖLÜM FRAGMANI