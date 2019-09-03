03.09.2019 - 07:36
MasterChef Türkiye 8. bölüm fragmanı! Dokunulmazlık oyunu Darülaceze'de...
MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Haftanın üç günü yeni bölümleri ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ilk eleme için geri sayım başladı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde MasterChef yarışmacıları Darülaceze'de yemek yapacaklar. Peki dokunulmazlık yarışını hangi takım kazanacak?
Mavi ve kırmızı takım için kritik akşam. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin 8. bölümünde yarışmacılar Darülaceze'de yemek yapacak. Dokunulmazlık için mücadele verecek olan iki takımdan hangisi başarılı olacak merak konusu...
MASTERCHEF TÜRKİYE 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dün akşam yapılan yarışmanın ardından mavi takımın yarışmayı kaybetmesi ile Suna bireysel dokunulmazlığı alırken; ilk eleme adayı Ekin, ikinci eleme adayı ise Eda oldu.
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