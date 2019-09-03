MasterChef Türkiye 8. bölüm fragmanı! Dokunulmazlık oyunu Darülaceze'de...

Mavi ve kırmızı takım için kritik akşam. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin 8. bölümünde yarışmacılar Darülaceze'de yemek yapacak. Dokunulmazlık için mücadele verecek olan iki takımdan hangisi başarılı olacak merak konusu...

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İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dün akşam yapılan yarışmanın ardından mavi takımın yarışmayı kaybetmesi ile Suna bireysel dokunulmazlığı alırken; ilk eleme adayı Ekin, ikinci eleme adayı ise Eda oldu.