MasterChef Türkiye 9. yeni bölüm fragmanı! Yasin'e büyük şok...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye son yayınlanan bölümde eleme heyecanı ile izleyici karşısına çıktı. Bir kişi yarışmaya veda etti. Gelecek haftanın ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler yeni bölüm için şimdiden sabırsızlanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de mavi takımdan Ekin ve Eda'nın eleme adayı olmasının ardından kırmızı takımdan Onur ve Mustafa da eleme potasına girdi.

Elemeye kalan 4 isim olan Ekin, Eda, Onur ve Mustafa yapılan yarışmada Kısır Tartar yaptı. Ardından şefler kararlarını açıkladı ve yarışmadan elenen isim Onur oldu...

MASTERCHEF TÜRKİYE 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye 9. bölümü ile 8 Eylül Pazar günü ekrana gelecek. Yeni bölümde kaptanlık yarışını kim kazanacak merak konusu. Yasin kaptanlık yarışına katılamayacak mı? İşte MasterChef Türkiye yeni bölümden ilk görüntüler...

MASTERCHEF TÜRKİYE 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ