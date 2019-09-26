MasterChef Türkiye ceza oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21. bölüm fragmanı

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye son yayınlanan bölümde ceza oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım soğan ve patates doğradı. Peki, ceza oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE CEZA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yüzlerce patates ve soğan doğrayan mavi ve kırmızı takım arasından kazanan isim belli oldu. Şefler doğranan ürünleri uzun süre inceledikten sonra kararlarını açıkladı.

Ceza oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Kırmızı takım üç şef ile birlikte burger MasterClass'ına katıldı.

MASTERCLASS EĞİTİMİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Hamburger eğitimi alan kırmızı takımda birinci olan isim Cemre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 21. BÖLÜM FRAGMANI