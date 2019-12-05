MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. Sürpriz isimlerin de dahil olduğu MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık hangi takımın oldu? Eleme adayları kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de oynanan ilk dokunulmazlık oyununda beraberlik gelmişti ve tüm yarışmacılar bireysel olarak bir kez daha yarışmıştı. Eleme potasına giden ilk isim Yasin olmuştu.

Dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda tadımları eski yarışmacılar Suna, Murat, Eda va Faruk Batuhan yaptı. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

İlk aday Yasin'di. İkinci aday da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdaki Batuhan ve Cemre arasında yapılan yarışın sonunda belli oldu. Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı yapan isim Batuhan oldu.

MasterChef eleme adayları Yasin ve Cemre.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN?

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi verilecek. Yarın akşam ise bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Üçüncü bir isim daha eleme potasına adını yazdıracak. MasterChef'te eleme cuma akşamı gerçekleşecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE 61. BÖLÜM FRAGMANI