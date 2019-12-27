MasterChef Türkiye Ekin kimdir? Ekin nereli - Ekin yaşı ve boyu kaç?

MasterChef Türkiye'de son 4'e kalmayı başaran Ekin Eylem Ulaş, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. gerçek yaşamı merak konusu olan Ekin kimdir? Kaç yaşında ve nereli* soruları yoğun ilgiyle karşılaşıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Ekin hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.