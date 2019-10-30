MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 38. son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

MasterChef Türkiye'de 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde yarışmacılar oldukça çetin bir mücadele verdiler. Peki, bu hafta ilk eleme adayları hangi takımdan çıktı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...



DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 34. bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan oyunu Kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk 3. ve 4. adaylarının Mavi takımdan olacağı belli oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.



Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme adayı olarak Rıfat'ı seçti ve haftanın 3. eleme adayı Rıfat oldu.



Rıfat'ın ardından 4. eleme adayını belirlemek için Mavi Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve böylelikle dün yapılan ceza oyununda Alican ve Ekin'in ardından bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları Rıfat ve Eda oldu.



Sevilen yarışmada yarın yapılacak eleme öncesi 2 yarışmacı daha eleme adayı olacak ve bu hafta 6 eleme adayının arasından 1 kişi hayallerine veda edecek...



MASTERCHEF 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...