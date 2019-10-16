MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 30. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Her bir bölümü ayrı heyecana sahne olan MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef son bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?



DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 30. bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan oyunu Kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Mavi takımdan olacağı belli oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.



Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme adayı olarak Güzide'yi seçti ve ilk eleme adayı Güzide oldu.



Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Yekaterina aldı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayları Güzide ve Yekaterina oldu...