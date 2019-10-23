MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...
23.10.2019 - 00:28 |

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 34. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Her bir bölümü ayrı heyecana sahne olan MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef son bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde yarışmacılar oldukça çetin bir mücadele verdiler. Peki, bu hafta ilk eleme adayları hangi takımdan çıktı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 34. bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan oyunu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme adayı olarak F.Batuhan'ı seçti ve ilk eleme adayı F.Batuhan'ı oldu.

F.Batuhan'ın ardından 2. eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayları F.Batuhan ve Alican oldu...

 

Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

Sıradaki Haber