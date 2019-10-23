MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde yarışmacılar oldukça çetin bir mücadele verdiler. Peki, bu hafta ilk eleme adayları hangi takımdan çıktı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...



DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 34. bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan oyunu Mavi takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Kırmızı takımdan olacağı belli oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.



Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme adayı olarak F.Batuhan'ı seçti ve ilk eleme adayı F.Batuhan'ı oldu.



F.Batuhan'ın ardından 2. eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası en çok oyu Alican aldı ve böylelikle haftanın ilk eleme adayları F.Batuhan ve Alican oldu...