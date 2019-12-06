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06.12.2019 - 07:23 |

MasterChef Türkiye eleme gecesi | MasterChef Türkiye 62. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye'de kim elenecek? Bu akşam eleme gecesi ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de kritik bir akşam yaşanacak. Uzakdoğu mutfağında karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takım arasında kim galip gelecek merak konusu. MasterChef eleme adayları belli oluyor.

MasterChef Türkiye eleme gecesi | MasterChef Türkiye 62. bölüm fragmanı

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye eleme gecesi ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dün akşam MasterClass bölümü ile ekrana gelen MasterChef'te yine sürpriz dakikalar yaşandı.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Dün akşamki MasterClass eğitiminde Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef eğitim verdi. 5 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? Son ikiye kalan Alican ve Cemre arasında yapılan son yarışta Alican kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bir kişi bu akşam elenecek. İlk eleme adayı Yasin olmuştu. İkinci aday ise Cemre. Bu akşam yapılacak oyunun ardından dengeler değişecek mi? MasterChef'te kim elenecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 62. BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'te bu akşam takımlar Uzakdoğu Mutfağından yemekler yapacak. Hangi takım daha başarılı olacak?

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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