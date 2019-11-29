MasterChef Türkiye eleme heyecanı | Masterchef kim elendi?

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanacak. Mavi ve kırmızı takımdan ikişer isim eleme potasında. Bu akşam şeflerin vereceği yemeği en iyi yapan yarışmacılar MasterChef'teki yarışlarına devam edecekler.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk eleme adayları mavi takımdan Güzide ve Rıfat'tı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlıkta bir ilk yaşandı. Şefler hiçbir yarışmacının tabağını beğenmedi ve bireysel dokunulmazlık alan olmadı. Yapılan oylamada ise en çok oyu alan isimler Batuhan ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yapılacak. Perşembe akşamları yapılan eleme gecesi cuma gününe geçti. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde MasterClass eğitimi yapıldı. Bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Yarışmacılar 'uskumru dolması' yapacaklar.

MASTERCHEF TÜRKİYE 57. BÖLÜM FRAGMANI