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29.11.2019 - 07:07 |

MasterChef Türkiye eleme heyecanı | Masterchef kim elendi?

MasterChef Türkiye eleme adayları belli oldu. Perşembe akşamları yapılan MasterChef eleme gecesi cuma gününe alındı. Bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Rıfat, Kıvanç, Batuhan ve Güzide eleme potasında. Peki, MasterChef'te kim elenecek?

MasterChef Türkiye eleme heyecanı | Masterchef kim elendi?

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanacak. Mavi ve kırmızı takımdan ikişer isim eleme potasında. Bu akşam şeflerin vereceği yemeği en iyi yapan yarışmacılar MasterChef'teki yarışlarına devam edecekler.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk eleme adayları mavi takımdan Güzide ve Rıfat'tı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlıkta bir ilk yaşandı. Şefler hiçbir yarışmacının tabağını beğenmedi ve bireysel dokunulmazlık alan olmadı. Yapılan oylamada ise en çok oyu alan isimler Batuhan ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yapılacak. Perşembe akşamları yapılan eleme gecesi cuma gününe geçti. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde MasterClass eğitimi yapıldı. Bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Yarışmacılar 'uskumru dolması' yapacaklar.

MASTERCHEF TÜRKİYE 57. BÖLÜM FRAGMANI

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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