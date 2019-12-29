MasterChef Türkiye final adayı Cemre kimdir? Cemre Uyanık yaşı - boyu kaç? Cemre gerçekte ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye yarışması için nefesler tutuldu. Büyk final bu akşam ekrana gelecek. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması bu sezonu başarılı bir şekilde sonlandıracak. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında büyük mücadele sonrası iki yarışmacı finale kalmayı başardı. MasterChef türkiye final bölümünde Cemre ve Alican karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin MasterChef'i olmak için mücadele edecek olan ikiliden hangisi kazanacak?

MasterChef türkiye izleyicileri final bölümünü izlerken, yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. MasterChef Türkiye final adayı CemreUyanık kimdir? Cmere Uyanık kaç yaşında? Cemre Uyanık nereli? Cemre Uyanı'ın boyu kaç? Cmere Uyanık gerçekte ne iş yapıyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALDE YAŞANANLAR

MasterChef Türkiye yarı finalinde Cemre, Alican ve Güzide mücadele etti. MasterChef Türkiye yarı finalinde elenen isim Güzide oldu ve Alican ve Cemre MasterChef finalina kaldı. Peki MAsterChef türkiye yarı finalinde Cemre kaç puan aldı? Üç ayrı etapta yarışan yarışmacılardan jüri, Cemre'ye kaç puan verdi? İşte Cemre Uyanık'ın MasterChef Türkiye yarı final başarısı...

MasterChef Türkiye yarı finalinde ilk yapılan yemekte Cemre jürilerden toplam 24 puan aldı. Yapılan ikinci yemekte yine jürilerin toplam verdiği puan 47 oldu ve MasterChef Türkiye yarı finalde son yapılan yemekten Cemre toplam 69 puan alarak finale garantiledi.