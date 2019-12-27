MasterChef Türkiye finalisti kim? Bu akşam kim elenecek? İşte eleme adayları 27 Aralık 2019

Hafta içi her gün yayınlanan ve yemekle yakından ilgilenenlerin dikkatini çeken MasterChef Türkiye yarışmasının heyecanı artıyor. Günden güne MasterChef Türkiye yarışmacıların elendiği ve finalistlerin belli olduğu yarışmada bu akşam kim elenecek merak konusu. Ekin, Güzide, Cemre ve Alican arasında yaşanacak olan mücadele nasıl sonuçlanacak? Ayrıca geçtiğimiz bölümlerde MasterChef Türkiye'nin 2019 finalistlerinden bir isim belli oldu. Bu dört isimden hangisi finalist oldu? Bu akşam kimler finale kalmak için yarışacak? İşte MasterChef Türkiye yarışmasında son durum...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde Cemre ve Güzide ilk finalist olmak için yarıştı. Toplamda üç oyun oynayan ikili arasında en fazla puanı alarak finalist olmaya hak kazanan isim Cemre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENECEK? 27 ARALIK

MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz bölümlerde Ekin ve Alican eleme potasına girmişti. Dün oynanan yarışmada ise eleme potasına Güzide girdi. 27 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de Ekin, Alican ve Güzide'de arasında eleme oynu oynanacak. Peki hangi isim yarışmaya veda edecek? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümde yaşanacaklar haberimizin içeriğinde olacak. MAsterChef Türkiye kim elendi? sorusunun cevabı saatler sonra haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Ekin Ulaş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yazar ve oyuncu İclal Aydın ile beraber fotoğrafını paylaştı. Ulaş paylaşımında "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" ifadesini kullandı.