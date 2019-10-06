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HaberlerGündemMasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? (TV8 Yayın akışı)
06.10.2019 - 10:17 |

MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? (TV8 Yayın akışı)

TV8 kanalının beğeniyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu başlamasıyla birlikte MasterChef Türkiye Cumartesi ve Pazar akşamları ekrana gelmiyor. Peki MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı...

MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? (TV8 Yayın akışı)

Birbirinden hırslı yarışmasıların yer aldığı MasterChef Türkiye üç jüri eğitimiyle devam ediyor. Büyük heyecanların ve büyük mücadelelerin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri o günler...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye yarışmasının bölümleri Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamları ekrana gelecek.

6 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Oynat Bakalım

10:45 Küçük Tanık / TV'de İlk

12:45 MasterChef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 8x8

02:45 Bilginiz Olsun

03:30 Komedi Türkiye

05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

 

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